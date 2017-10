Emotioneel afscheid van stervende Mama gaat opnieuw viraal

VIDEOARNHEM - De emotionele ontmoeting tussen bioloog en oud-verzorger Jan van Hooff en de stervende chimpansee Mama is opnieuw opgepikt door sociale en internationale media. Het filmpje - gemaakt bij Burgers'Zoo in april 2016 - is via de website Unilad inmiddels ruim 30 miljoen keer bekeken. De versie op YouTube nadert de 4,5 miljoen weergaven. Bij Daily Mail kreeg het filmpje in 16 uur tijd 170.000 likes.