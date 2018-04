'Enkele tientjes' buit bij gewapende overval op Total tankstation Heelsum

Honden van 'dierenvriend' uit Olburgen overleefden haar laksheid niet

4 april De uitwerpselen in het hok in Olburgen stapelden zich hoog op in de kattenbakken. Twee honden waren zo sterk vermagerd dat een ervan een spuitje kreeg. ,,De foto's in het dossier zijn schrijnend’’, zei de politierechter woensdag tegen de verdachte 'dierenvriend'.