EOD en politie laten gevonden explosieven ontploffen in Renkum

Plotsklaps blokkeren horecazaak in Arnhem door gemeente wekt woede op bij huurder en eigenaar

ARNHEM - Mohammed El Ghalbzouri wilde in 2019 een restaurant beginnen aan de Rijnstraat in Arnhem. Hij kreeg groen licht van de gemeente en tekende een huurcontract. Later draaide de gemeente alles terug. Horeca bleek bij nader inzien niet toegestaan op deze plek. De gemeente zegt dat er in 2011 een fout gemaakt is.

11 februari