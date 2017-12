EOD laat vuurwerk ontploffen bij hondenuitlaatplaats: 'Hoe is het mogelijk?'

De dienst heeft er in de afgelopen weken bij twee gelegenheden grote partijen in beslag genomen illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht. ,,Hoe is het mogelijk dat ze dat doen op een terrein dat is aangewezen als een hondenuitlaatterrein?’’, zegt Velpenaar René Aveskamp, lid van de heidewerkgroep op het terrein.



Dinsdagmiddag liet de EOD op het Rozendaalse Veld 150 kilo vuurwerk ontploffen die in Arnhem in beslag was genomen. Vorige week was het ook al raak. Toen werd een andere vuurwerkvondst tot knallen gebracht. Bij die laatste gelegenheid schrok een hond op het veld zo hard dat hij wegrende en een dag wegbleef.