Ergernis om platgelegd treinverkeer rond Arnhem Centraal: vrouw ontploft en beent boos station uit

Wéér drie auto's in brand in Presikhaaf; totaal nu op zeven brandstich­tin­gen

6 augustus ARNHEM - Opnieuw brandstichtingen in Arnhem: vrijdagochtend in alle vroegte was het raak bij drie auto’s in de wijk Presikhaaf. De voertuigen stonden geparkeerd naast een flat op de Van Kampenstraat. In de nacht van woensdag op donderdag brandden al vier auto's uit in de wijk.