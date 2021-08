Erop of eronder voor toekomstplannen in Meinerswijk en Stadsblokken; 24 september zitting Raad van State

Die dag worden de bezwaren tegen met name woningbouw in het gebied behandeld. De gemeenteraad van Arnhem stemde eind 2020 in met een plan voor meer mogelijkheden voor cultuur en recreatie in de ‘stadspolder’, zoals een jachthaven en een evenemententerrein tussen de Nelson Mandelabrug en de John Frostbrug. Tegelijk wordt ruimte geboden voor maximaal 430 huizen op Stadsblokken en de plek van het huidige bedrijventerrein in Meinerswijk. Daartegen richt zich voornamelijk het verzet. De gemeente Arnhem ontving 173 zienswijzen op het bestemmingsplan. Actiegroep Kloppend Stadshart stapte na het ‘ja’ van de lokale politiek naar de hoogste rechter van het land.

In 2016 inzet van volksraadpleging

Bij de Raad van State was aanvankelijk de verwachting dat een uitspraak in de kwestie pas volgend voorjaar zou komen, omdat het een ingewikkeld dossier is. Nu de zitting eind september is gepland, zou er eerder uitsluitsel kunnen komen. ,,We streven er in elk geval naar om zes weken na de behandeling een uitspraak te doen’’, zegt een woordvoerder.



De toekomst van het uiterwaardengebied is al jaren onderwerp van soms felle discussie en was in december 2016 inzet van een referendum. Bij die volksraadpleging, onder meer aangezwengeld door Kloppend Stadshart en Milieudefensie, stemde 64,7 procent van de stemmers vóór de huidige plannen. De opkomst was 24,1 procent. In totaal brachten 29.504 mensen hun stem uit.



Afgezien van actiegroep Kloppend Stadshart hebben ook twee particulieren beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan voor Stadsblokken en Meinerswijk.