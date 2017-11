Eusebiuskerk voor even de catwalk van ontwerpers uit Azië en Afrika

Organisator van het evenement is Eindhovenaar Ayden Acik, die uit idealistische overwegingen Europa in contact wil brengen met vooruitstrevende ontwerpers uit verre landen. De show is in februari ook te zien in Istanbul. Acik: ,,Arnhem is in Nederland de stad van de mode, daarom heb ik voor deze stad gekozen. De entourage van de Eusebiuskerk is natuurlijk prachtig."