Even terug naar Arabisch grondgebied, heerlijk

Nu weet ik nog van mijn studie rechten dat een ambassade een stuk grondgebied heeft in een land. Dus de Egyptische ambassade in Den Haag, is een klein stukje Egyptische grond. Ik verheugde me meteen op ons uitstapje, voor het eerst in zes jaar zou ik weer even op een Arabisch stukje land zijn. Alsof ik een klein beetje naar huis ging.



In de tram zagen we een lange straat vol ambassadegebouwen. Ze waren heel mooi. Ik zag van verre waar de Egyptische ambassade was. Er stonden veel mensen te wachten, er was geen rij, niemand had een afspraak en tussendoor mochten er mensen naar binnen zonder te wachten. Het was dus een typische Arabische rij.