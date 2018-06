Explosief in woning Arnhem naar binnen gegooid

Arnhem heeft een nieuwe Funshop­gids

22 juni ARNHEM - De nieuwe editie van de Funshopgids Arnhem is uit. Het is een dubbeldikke versie geworden, waarin 83 Arnhemse ondernemers staan vermeld. De gids is bij de deelnemende ondernemers gratis verkrijgbaar. Hij ligt ook bij de VVV en musea in Arnhem en omgeving, zo kondigt de uitgever aan.