Extra belasting moet stevige opknapbeurt Korenmarkt mogelijk maken. Maar willen cafébazen wel betalen?

Groen licht voor investeren in Korenkwar­tier Arnhem

ARNHEM - Ondernemers in het Arnhemse Korenkwartier krijgen de wind in de zeilen met hun plan de komende jaren fors te investeren in het uitgaanscentrum. Het stadsbestuur geeft alsnog groen licht voor oprichting van een zogeheten Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor Korenmarkt en omgeving, als vliegwiel voor het opknappen van het gebied.

6 december