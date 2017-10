Facebookmoord op Winsie Hau nagespeeld in 'Van God Los'

UPDATE Bestelbus schiet over de vangrail op de A50, weg helemaal afgesloten

22 oktober ARNHEM - Op de A50 bij knooppunt Waterberg is een bestelbus over de vangrail geschoten. Vanwege de ravage die dit ongeluk veroorzaakte, werd de weg rond 20.00 uur volledig afgesloten. Ruim een uur later mocht het verkeer weer over de rechterrijstrook.