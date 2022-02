Fans krijgen nog één kans bij NEC - Vitesse: ‘Als het misgaat, derby jarenlang zonder publiek’

Wethouder zijn in de gemeente waarin je niet woont, kan dat wel? ‘Ik heb elders heel mijn sociale leven’

Wethouders moeten in de gemeente wonen waar ze werken. Althans, dat verplicht de Gemeentewet. Uit onderzoek van deze krant blijkt echter dat ze dat vaak niet doen, soms langdurig. In totaal 28 wethouders binnen de provincie Gelderland wonen niet in hun eigen gemeente. Is dat kwalijk?

4 februari