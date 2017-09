Fanzone Lazio Roma angstvallig leeg, geen spoor van bussen met ultras

VIDEO C&A toont nieuwe look voor het eerst in Arnhem

14:59 ARNHEM - Kledingketen C&A heeft donderdagmiddag de eerste winkel in Nederland volgens gloednieuw concept geopend in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Alle 124 vestigingen van de keten in Nederland worden volgens de principes van de nieuwe formule omgetoverd tot zaken die klanten meer warmte, comfort en keuze moeten bieden.