FEBO niet blij met 'schoenensnackbar', FLOBO in Arnhem moet weg

Hij respecteert de wens van FEBO om hun naam te beschermen. ,,Een bureau voor merkenrecht heeft ons benaderd in opdracht van FEBO. Daarna hebben we direct stappen ondernomen. Ik wilde het absoluut niet laten escaleren. Het was speels bedoeld, meer niet. Dit is ons geen enkel juridisch conflict waard.’’



De directie van FEBO wil niet op de kwestie reageren. De snackbarketen is tuk op merchandise en heeft onlangs nog een kledinglijn ontwikkeld, met speciale badslippers met het opschrift FEBO. De letters in FEBO staan voor Ferdinand Bolstraat, waar in 1993 de eerste FEBO werd geopend.



FLOBO stond in de zaak van Van Dael voor Floris van Bommel, de creatief directeur van de befaamde schoenenfabriek uit het Brabantse Moergestel.