Feesten in de regen bij Free your mind festival in Arnhem: ‘Iedereen is hier ontzettend lief voor elkaar’

Het is een contrast met de eerste dag van het festival. Zaterdag was het zonnig en dat gaf toch een andere beleving volgens sommige bezoekers. Toch weerhoudt het de mensen niet om naar het festival te komen. Voor velen geldt: ik heb twee jaar stil gezeten, die regen houdt me niet tegen. Daarom stroomt het terrein van het festival zelfs tijdens de heftigste regenval vol met mensen. Allebei de dagen zijn volledig uitverkocht.

Genieten van techno

Twee van die mensen zijn Wouter Kersteman (38) en George Persak (36). Ze maken een selfie en bestellen een cocktail voor ze naar hun favoriete dj’s gaan. Kersteman: ,,Wij zijn gisteren ook al geweest. Toen was de sfeer heel anders. Iedereen zat buiten in de zon te genieten. Toch komen we vandaag ook graag. De line-up is beter en we kennen de weg op het terrein nu. Ondanks de regen, hebben we er zin in!”