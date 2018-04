Felle brand maakt huizen in Doorwerth onbewoonbaar

De eerste melding van de brand kwam rond 23.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Een bewoner moest worden behandeld in een ambulance, nadat die persoon om onduidelijke reden de brandende woning weer was ingegaan.



De woning aan de Vossenstraat waar de brand begon, maakt deel uit van een rij van vier. Het vuur ontstond volgens een woordvoerder van de brandweer in een ruimte achter het huis, mogelijk een aanbouw. Daarna sloeg het via het dak van de aanbouw over op het huis.



De twee andere huizen in de rij liepen rookschade op.