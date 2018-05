File op de A12 tussen Duitsland en Arnhem: dan maar balletje trappen

Verborgen parels Verborgen parels: Burgemees­ter en zijn broer

10:16 ARNHEM - Twee jonge mannen uit de betere klassen, ergens begin twintig, de ene gekleed voor de jacht, de ander in een grijs stadskostuum. Ze zijn in 1891 geschilderd, samen met hun jachthond, door de destijds bekende Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay. De linker is Aarnoud baron van Heemstra, de rechter jongeheer is zijn oudere broer Hendrik. Aarnoud was tussen 1910 en 1920 burgemeester van Arnhem, en wordt nog steeds geëerd met een naar hem vernoemde laan. Ook broer Hendrik werd burgemeester.