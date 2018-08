'Flat was wél bekend als drugspand'

ARNHEM - Stond de flat aan de Daphnestraat in Arnhem-Zuid nu wel of niet bekend als drugspand bij gemeente, politie en verhuurder Volkshuisvesting? Bewoners en instanties verschillen van mening over het antwoord.

Dat er drugs werd verhandeld in de flat die maandag explodeerde, is niet nieuw voor de meeste bewoners. Vrijwel iedereen wist dat het de laatste jaren van 's avond laat tot diep in de nacht een komen en gaan was van types die niet op visite kwamen. ,,Meestal waren ze binnen vijf minuten weer weg.’’

Wijkagent

Toch is het pand bij de politie niet bekend in verband met drugscriminaliteit, meldt de politie. ,,Maar ik heb de wijkagent er wel op gewezen. Dat ze niets hebben kunnen bewijzen, kan ik me voorstellen. Maar de politie kan niet beweren dat ze het niet hebben geweten’’, zegt een buurvrouw die het welletjes vindt.

Zij denkt erover om te gaan verhuizen. ,,Twee jaar geleden de moord en nu dit weer. Ik weet dat het niets met elkaar te maken heeft, maar ik voel me niet langer prettig hier.’’

Dreigbrieven

Ook andere buren geven aan dat verschillende keren contact is geweest met de politie over overlast vanuit het pand. Zo weet de politie van de dreigbrieven die de bewoner heeft gehad. ,,Daar is onderzoek naar gedaan, heb ik gezien. Ik weet niet wat eruit is gekomen, maar de politie is toen hier geweest.’’

Quote Ik heb ze zo vaak gebeld. Ze doen gewoon niets. Buurtbewoner Alle klachten over huurders registreert verhuurder Volkshuisvesting Arnhem. ,,Maar we hebben geen meldingen gevonden over dit pand.’’ Een flatbewoonster reageert furieus: ,,Ik heb ze zo vaak gebeld. Ze doen gewoon niets. Ik wil hier weg. Een politie-onderzoek naar dreigbrieven? Daar heeft de politie ons niet over geïnformeerd.’’

Onderzoeken

De gemeente Arnhem onderzoekt of er daar meldingen zijn binnen gekomen. ,,Dat is nu nog niet duidelijk. Soms komen er meldingen binnen, waar we niet meteen zicht op hebben. We zijn dat wel aan het onderzoeken.’’