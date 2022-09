Flinke bobbel op nieuwe John Frostbrug lanceert fietser een stukje: ‘Helaas niet weg te werken’

Met video Heb je het al gehoord? We kopen weer cd’s, met dank aan de hoge olieprij­zen

De compact disc (cd) zit weer in de lift. Naar boven welteverstaan. Het medium dat door velen al was afgeschreven - downloaden was toch de doodsteek voor de cd? - maakt een comeback. Ondanks de explosieve groei van de verkoop van muziek op vinyl en de opkomst van streamingsdiensten, stijgt de verkoop van de cd al voor het tweede jaar op rij.

7 september