Flinke file op A50 bij Apeldoorn richting Arnhem door ongeluk

Automobi­list rijdt door nadat hij met fietser botst in Doorwerth

22 september DOORWERTH - Een fietser is zondagavond gewond geraakt door een aanrijding met een auto. De automobilist is na het ongeluk doorgereden, aldus de politie. Het slachtoffer meldde zich na de botsing bij restaurant Kievitsdeil in Doorwerth.