Flinke rookontwikkeling bij dakbrand in Oosterbeek

De 'Mona Lisa van Arnhem' keert terug in de Eusebius­kerk: 'Een topstuk uit 1515'

ARNHEM - Hertog Karel van Gelre is in zijn harnas weer in vol ornaat teruggekeerd in de Eusebiuskerk in Arnhem. Na een stevige restauratie is alle roest verwijderd.

24 november