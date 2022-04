Flitsbezorggevecht in Arnhem. Getir gaat concurrentie aan met Flink en Gorillas. ‘Ze zijn er net op tijd bij’

UPDATE Arnhemse lunchroom brandt volledig uit, mogelijk sprake van brandstich­ting: ‘veel witte en zwarte rook’

ARNHEM - Bij lunchroom Rico Lunch & Coffee aan de Steenstraat in Arnhem is in de nacht van maandag of dinsdag brand uitgebroken. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.

12 april