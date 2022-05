Floor Huirne (havo 5): ‘Ik vind het wel spannend dat je straks een 5,5 gemiddeld moet staan’

Het EindexamenARNHEM - Cum laude of met de hakken over de sloot je middelbare schooltijd achter je laten? Van 12 tot en met 31 mei is het examentijd. Verslaggever Marlies Rothoff appt met leerlingen uit Arnhem en de Betuwe.

Vandaag: Floor Huirne (17) uit Arnhem die in havo 5 zit van het Thomas a Kempis College in Arnhem. Ze vertelt over haar examen natuurkunde.

Marlies: Hoi Floor, leuk dat je mee wilt doen aan de examenrubriek. Hoe ging je examen natuurkunde?

Floor: In het begin was ik zenuwachtig, waardoor ik er even in moest komen. Het eerste onderwerp was ook niet mijn sterkste punt. Later ging het stukken beter. Hopen op een voldoende!

Marlies: Sta je er goed voor?

Floor: Voor natuurkunde een 7, het is een van mijn favoriete vakken. Gemiddeld sta ik ook een 7, maar ik word wel zenuwachtig van het feit dat je gemiddeld voor de centraal schriftelijk examens een 5,5 moet staan.

Marlies: Hoe bereid je je hierop voor? Ook op die zenuwen?

Floor: Ik probeer realistisch te blijven en mezelf rustig te houden, voldoende te slapen. Uiteindelijk heb ik alles qua stof wel een keertje gehad. Dus het zou goed moeten komen. Al vond ik het afgelopen jaar wel zwaar met lessen, huiswerk en de schoolexamens.”

Marlies: Het was sowieso een rare periode met corona. Heb je daar nog last van gehad?

Floor: Jazeker, al helemaal in 4 havo toen we online les hadden. Toen kwam de theorie niet zo goed over, waardoor ik daar nu met het leren ook wel meer tijd aan moest besteden. Dit jaar mochten we weer het hele jaar naar school en merkte ik ook wel dat het allemaal een stuk makkelijker ging. In de klas stel je makkelijker vragen en ben je minder snel afgeleid. En het is gezelliger om met je vrienden in de klas te zitten.

Marlies: Wel fijn dat het dit jaar weer goed is gekomen. Even terug naar natuurkunde: ga je daar nog iets mee doen als je geslaagd bent?

Floor: Ja, ik ga hierna door naar vwo, dus ben er nog niet van af. Daarna wil ik diergeneeskunde gaan studeren.