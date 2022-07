FNV roept uitkeringsgerechten op om ‘fraudekaart’ in te vullen; gemeenten discrimineerden op basis computermodel

Renkum gaat zestig statushou­ders vestigen in leegstaan­de woningen op het terrein van Pro Persona in Wolfheze

WOLFHEZE - Ongeveer zestig statushouders kunnen terecht in een leegstaand huis op het terrein van Pro Persona in Wolfheze. De gemeente Renkum verwacht dat zij dit najaar hun intrek kunnen nemen in een van de vijftien woningen die voor de statushouders beschikbaar komen.

