Focus Filmtheater breidt de programmering uit met ‘specials’: ‘Iets aan aanbod in de stad toevoegen’

Je kunt soms een speld horen vallen in Museum Arnhem, en tóch is het er al een half jaar druk

ARNHEM - Museum Arnhem floreert. En dat is te merken. Het is zondagmiddag dringen geblazen in het museum aan de Utrechtseweg, dat in mei van dit jaar na een verbouwing van vier jaar weer de deuren opende. André Busser, beveiliger in het Arnhemse museum, slaat de drukte binnen van een afstandje kalm gade.

7 november