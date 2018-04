Fors meer politie nodig bij grote Gelderse evenementen

Auto zwaar beschadigd door brand in Arnhem

6:38 ARNHEM - Een auto die geparkeerd stond aan de Dovenetellaan in de Arnhemse wijk Malburgen is vannacht zwaar beschadigd door brand. Het vuur werd ontdekt rond 00.30 uur. Toen de gealarmeerde brandweer arriveerde, stond de achterzijde van de auto in brand.