Forse files rond Arnhem en Nijmegen door wind, regen en staking

Op de A73 tussen Boxmeer en Malden staat door een ongeval tussen twee personenauto's verkeer over 10 kilometer stil. Bij de aanrijding raakte een bestuurder gewond. Die is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Ook rond Arnhem is de verkeersdrukte groot. Op de A325 staat tussen Nijmegen en het Nijmeegseplein in Arnhem 7 kilometer file en aansluitend rijdt verkeer over 3 kilometer langzaam op de Pleijroute richting Velperbroek. Op de A12 zijn bestuurders langer onderweg in de richting van Arnhem. Automobilisten staan vanaf de Duitse grens in een file van 7 kilometer lengte tot aan Duiven. Tussen Velperbroek en knooppunt Waterberg staat het over 5 kilometer vast.