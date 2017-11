Fort Oranje? Nee, hier geen Brabanders alleen echte Ernemmers

,,Iedereen denkt dat het hier Fort Oranje is, maar dat is het niet’’, zegt beheerder Jan Jansen over het dubieuze imago dat zijn Recreatiepark Arnhem heeft. Fort Oranje, dat is de camping in Rijsbergen die door de autoriteiten werd opgedoekt omdat het terrein een vrijplaats zou zijn voor criminelen.

Desolate indruk

Quote In bijna alle huizen in rondom het recreatiepark is wel eens ingebroken Boze buurman Jansen herhaalt meerdere keren: hier gebeurt niets. ,,Want vreten mijn gasten wel iets uit, dan weten ze dat ze er af moeten. En wat ze ergens anders doen, gebeurt niet op het park.’’



Het grijze druilerige novemberweer doet de aanblik van Recreatiepark Arnhem geen goed. Toch maakt het natte park achter de keurige receptie met het rieten dak geen desolate indruk. Het is een façade, menen omwonenden van het park. Recreatiepark Arnhem behoort weliswaar niet tot de verpauperde vakantieparken die provincie Gelderland en elf Veluwse gemeenten willen opkopen, toch staat het park van de Oostappen Groep bij omwonenden niet goed bekend.



,,Er zitten mensen die in Arnhem uit huis zijn geplaatst en op Recreatiepark Arnhem altijd nog terechtkunnen. Kunnen ze toch een uitkering krijgen. Zo lossen ze dat op'', zegt een boze buurman.

Bang

Hij hoort dat er af en toe een auto of caravan in brand gaat en er drugs gedeald wordt. ,,In bijna alle huizen in rondom het recreatiepark is wel eens ingebroken. Je merkt dat mensen bang zijn’’, zegt de buurtbewoner.

Een buurvrouw beaamt dat. Ze krijgt te vaak 'duistere' figuren 's avonds laat aan de deur.

Het veldje met 470 campingplaatsen is leeg. Rechtsaf ligt het deel met huisjes. Een stel uit Ridderkerk is daar een half jaar geleden neergestreken. ,,We zijn wel wat gewend en echt veel last ervaren we hier niet. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, maar waar niet?'', zegt de vrouw. Net als veel bewoners willen ze niet met hun naam in de krant.

Permanente bewoning

Iets verderop in het park hebben de huisjes tuintjes en veranda's en sommige mobile homes zelfs een uitbouw. Hier hebben de bewoners de tuintjes naar eigen smaak ingericht. In dit 'dorpje' op het park wonen de gasten permanent. Zo'n 150 in getal. Deze bewoners staan allemaal geregistreerd bij de gemeente Arnhem. Jansen: ,,Eén keer in de zoveel tijd moet ik paperassen laten zien bij de gemeente. Daar is niets geheimzinnigs aan. Die mensen hebben ook onderdak nodig.’’

Volkshuisvesting bevestigt dat huurders met een wietkwekerij zonder pardon op straat komen te staan. Dat zelfde gebeurt met huurders die voor veel overlast in de wijk zorgen. ,,Die komen er bij andere woningcorporaties ook niet meer in. We hebben geen zicht op waar ze dan blijven’’, zegt woordvoerder Berry Kessels.

Brabanders komen hier echt niet

Bewaker Koos woont ook al jaren op het park. Naar volle tevredenheid. ,,Als er iets mis zou zijn op het recreatiepark, dan had ik het zeker geweten. De politie komt weleens op het park, maar agenten rijden ook in woonwijken rond. Als het echt zo erg allemaal zou zijn, dan had ik het geweten. Van de vaste bewoners hoor je niets.’’

Een buurman van het park beweert dat een deel van de bewoners van Fort Oranje is neergestreken in Arnhem. Als een bewoonster gekleed in duster dat hoort roept ze verontwaardigd: ,,Hoe kom je erbij? Die Brabanders komen hier echt niet op hoor. Wij zijn echte Ernemmers.’’