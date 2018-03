'Foute' straatnamen moeten weg van GroenLinks, Arnhemmers niet blij

Marcouch wil naar ver­kie­zings­op­komst boven de 50 procent in Arnhem

15:31 ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch constateert dat in 'zijn' Arnhem woensdag meer mensen stemden voor een nieuwe gemeenteraad dan in 2014. De trend van dalende opkomstpercentages is een halt toegeroepen, maar tevreden is Arnhems eerste burger niet.