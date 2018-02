Frank S.: ik heb een keer geschoten en Souris twee keer

Volgens advocaat Mark Nillesen is Frank S. in hoger beroep gegaan tegen de celstraf van veertien jaar die de rechtbank aan hem oplegde omdat de rechtbank zijn verklaring niet gelooft, ,,en dat zit hem dwars.’’



Souris R. zegt dat hij niet aanwezig was bij de dodelijke schietpartij op Dremptenaar Alex Wiegmink. Hij vindt dat hij door de politie in een hinderlaag is gelokt. Zijn bekentenis tijdens een undercoveroperatie is waardeloos, meent hij.



Volgens de rechtbank ging het duo op 20 januari 2003 naar de Posbank om een auto te stelen. Wiegmink, die na een schilderklus daar nog een rondje wilde rennen, weigerde echter zijn autosleutels af te geven en koos de tegenaanval toen hij werd bedreigd door de twee mannen. Uit paniek opende Frank S. het vuur op het slachtoffer uit Drempt. De auto met zijn lichaam werd in de bossen in Erp in brand gestoken.