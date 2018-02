Frans S. over gijzeling Klarendal: 'Stagiaires gaven me koffie'

Hoeveel mensen komen er eigenlijk naar de Arnhemse Koningsdag?

7:27 ARNHEM - Koningsdag is het grootste feest van Arnhem. Maar hoe groot het nou precies is? Dat weet niemand. Na de komende editie moet daar verandering in komen. In opdracht van de Stichting Koningsdag Arnhem wordt onderzoek gedaan naar het aantal mensen.