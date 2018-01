Fraser: Vitesse te speels in afwerking

ARNHEM – Henk Fraser baalde van het gelijke spel van Vitesse tegen Heerenveen (1-1) . De Arnhemse club kreeg zaterdagavond volop kansen tegen de Friezen. Maar in de afwerking was de Gelderse formatie ‘te speels’, stelde de trainer.

,,We waren dominant en dwingend. In het eerste halve uur moeten we de wedstrijd naar ons toe trekken. Daar hebben we genoeg kansen. Maar we zijn te speels. Dat was wel het manco. Het was slordig in de eindfase van aanvallen.”

Rekening

Vitesse gooide de wedstrijd niet in het slot en betaalde daarvoor de rekening. ,,Het eerste schot op ons doel is ook meteen goal. Wel een heel mooie, trouwens. Daarna waren we van slag. En dan blijkt dat Heerenveen veel voetbal herbergt.”

,,Na rust krijgen we toch weer genoeg kansen. Maar we zijn opnieuw slordig. En we zijn ook ongelukkig met die bal op de paal (schot Thomas Bruns, red.). Dat zit dan ook niet mee.”

Arbitrage

Fraser ergerde zich aan de arbitrage. Scheidsrechter Lindhout zorgde voor veel irritatie in het veld. ,,Ik heb dit seizoen nog niets gezegd over de scheidsrechter”, sprak Fraser. ,,Maar nu was het echt storend. Hij miste zaken. Dat levert dan irritatie op en dan gebeuren onnodige zaken van onze kant (elleboogstoot Tim Matavz, red.). Dat heeft altijd een reden. Later krijgt Thulani Serero geel, terwijl ze bij Heerenveen tot drie keer de bal meenemen, nadat er voor een overtreding is gefloten. Dat zorgt voor frustratie. Zoals ook dat enorme tijdrekken. Dan heerst een gevoel van onrechtvaardigheid.”