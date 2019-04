‘Fraude bij zorginstelling Dunya aannemelijk’, blijkt uit vonnis

Crowdfundactie

Declaraties op basis van oude zorgplannen

Cruciaal in dat verhaal is een kort geding dat op 5 maart diende tussen VGZ en Dunya. VGZ was getipt over mogelijke fraude binnen Dunya en stelde een onderzoek in. De conclusie was dat er inderdaad sprake was van fraude. Zo was zorg aangevraagd voor een patiënte die zich in die periode in Turkije bevond.