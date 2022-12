Frauderende eigenaar Comfort Parcs kocht vakantieparken voor 3,2 miljoen

Geweld tegen vrouwen heeft meer vormen dan blauwe plekken: van intieme terreur tot eerwraak

ARNHEM - Tijdens ‘Orange the World’ kleurt de wereld zestien dagen lang oranje tegen vrouwengeweld: van Times Square in New York tot het Arnhemse stadhuis. In de crisisopvang van Moviera - het Oranje Huis - voert diezelfde kleur áltijd de boventoon. De kamers zitten steevast vol.

