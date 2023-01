Frühshoppen met carnaval terug op Korenmarkt

Verleden Leven Koos van Breugel (1936-2022) was de hofnar van Arnhem: ‘Toorts van uitbundig carnava­lesk plezier’

ARNHEM - Koos van Breugel, hofnar van Arnhem in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, is afgelopen zondag overleden in verzorgingshuis Regina Pacis, na een kort ziekbed. Van Breugel is 85 jaar oud geworden.

