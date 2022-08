Gabbertje kindermode is verhuisd en opent een nieuwe outlet in Arnhem

Dat wordt shoppen! De Arnhemse winkel Gabbertje met kinder- en tienermode is verhuisd. Leuk om te weten: ze openen binnenkort ook een outlet! Je leest er hier meer over.

Nieuwe locatie

De manager van Gabbertje in Arnhem vertelt: ”We wilden graag in de hoofdwinkelstraat zitten. In Nijmegen maakten we die stap al eerder. Daar waren we zo blij mee dat we het hier ook hebben gedaan.” Gabbertje verruilde het pand in de Rijnstraat voor een in de Roggestraat, en wel op nummer 39. Dat is de winkel tussen Tommy Hilfiger en Costes.