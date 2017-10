Geboren Arnhemmer is man achter Europa's nieuwe gps-systeem Galileo

Nu is Galileo bijna up and running: in 2020 hangen er rond de 30 satellieten in de lucht, waarvan zes reserve-exemplaren. De kwaliteit van satellietnavigatie verbetert daarmee spectaculair.



Extra voordeel is dat Galileo en gps dankzij afspraken tussen Amerika en Europa compatibel zijn voor de reguliere gebruikersmarkt (smartphones, autonavigatie, drones, wearables). ,,In steden is gps door hoge gebouwen slechts de helft van de tijd beschikbaar. Samen met Galileo zijn er straks 48 satellieten, waardoor een smartphone elk moment zes tot twaalf kunstmanen kan opvangen. Dat vergroot de kans op een goed signaal tot ruim 90 procent.



Het aanvankelijke Amerikaanse chagrijn over de alleingang van bondgenoot Europa is inmiddels verdwenen. ,,Ze zijn juist blij en beseffen dat Galileo als backup kan dienen, zoals gps dat voor ons is", zegt Verhoef. Hij is in gesprek met de US Airforce. ,,Beide kanten zien mogelijkheden voor meer technische synergie tussen de systemen."



Zelfrijdende auto

ESA werkt inmiddels aan Galileo 2.0. ,,Een satelliet heeft een levensduur van twaalf jaar, dus vanaf 2025 gaan we een nieuwe generatie kunstmanen omhoog brengen." Die zullen zelfrijdende auto's en het internet of things faciliteren. ,,De uitdaging is om navigatie te laten communiceren met de vele sensoren in de zelfrijdende auto. Dat is zeer complex."