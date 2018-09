Gedeputeerde Scheffer over Imec: 'We wisten: dit wordt duur'

Waarom kwam Imec in Gelderland uit?

,,Imec meldde zich bij ons nadat wij een wedstrijd hadden uitgeschreven voor universiteiten. Wat sprak hen aan? Wageningen en Nijmegen. Food en health. Wageningen is de nummer 1 wereldwijd in food. De Radboud Universiteit staat in de top twintig bij health. We konden nee zeggen. Dan is het klaar. Je kunt het ook onderzoeken. Ons beleidskader economie zegt: als we ons kunnen versterken, moeten we daar goed naar kijken. Ik had niet het gevoel dat ik kon zeggen: sorry, dit is ons te duur. Het is een compliment dat Imec naar ons kijkt."