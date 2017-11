Gedeputeerden mogen bijbaan houden

VVD-fractieleider Hans de Haan zei woensdag dat hij niks kan met de term 'schijnbare belangenverstrengeling'. ,,Het begrip schijnbaar betekent dat het er niet is. Het is heel moeilijk om iets wat er niet is, te weerleggen. Dat maakt het begrip schijn heel lastig. Het zou betekenen dat elke willekeurige opmerking de schijn van zou kunnen hebben. Hoe moet je je daar in vredesnaam tegen verdedigen?’’



De Vos erkende dat zo'n verdediging erg moeilijk is, en dat dat juist de reden zou moeten zijn om af te zien van elke betaalde bijbaan. Maar een meerderheid was het niet met hem eens en stemde zijn voorstel weg. De PVV wilde ook van onbetaalde bijbanen af. Dat voorstel kreeg ook van de SP geen steun. D66'ers stelden dat gedeputeerden dan ook geen voorleesouder of vrijwilliger bij de voedselbank konden zijn.