Gedupeerden miljoenenfraude krijgen geld terug, maar de vraag is hoeveel en wanneer

De afgelopen maanden heeft de curator op verschillende manieren geld teruggevorderd. Zo bleek dat voor het faillissement met de rekening van Hollandsche Wind een peperdure Bang & Olufsen-tv was aangeschaft. De zeer grote flatscreen-tv is door justitie in beslag genomen, en door Loef via een veilingsite verkocht. Ruim 11.000 euro telde een koper er onlangs voor neer. ,,Daar kwam nog opgeld (een procentsgewijze verhoging van het bedrag, SM) bovenop’’, zegt Loef. Uiteindelijk leverde de televisie 12.252,02 euro op, na aftrek van de veilingkosten.



Ook heeft de curator grote bedragen teruggekregen van bedrijven waar Hollandsche Wind ten onrechte geld naar over zou hebben gemaakt. Eén van die bedrijven is een houthandel in Lelystad, waar 540.000 euro naar is overgeboekt vanaf de rekening van Hollandsche Wind. Inmiddels is daar een kleine twee ton van terugbetaald. Loef is nog in overleg over de restant van het bedrag. Ook zou er nog geld binnen moeten komen van een mediabedrijf in Den Haag en een infrabedrijf in Almere. Voor beide ondernemingen heeft de curator nu faillissement aangevraagd.