Geen geld voor extra natuurtoezicht, wel onderzoek

Grondbezitters zoals Natuurmonumenten en landgoedeigenaren sloegen zaterdag in De Gelderlander alarm over het oplopende tekort aan toezicht. De politie heeft zich teruggetrokken en ook het aantal boa's (buitengewone opsporingsambtenaren, zoals boswachters) daalt. Het aantal dumpingen van afval neemt snel toe.

1,4 miljoen

De ChristenUnie wilde dat de provincie komend jaar 1,4 miljoen extra zou uittrekken voor boa's, maar een meerderheid in de Staten wilde daar niet aan. Op voorstel van D66 komt er wel een onderzoek naar hoe ernstig het tekort nu precies is, en hoe het kan worden opgelost. Daarvoor moet gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in gesprek met gemeenten en grondeigenaren.

Pieter Plug (ChristenUnie) vindt dat een gemiste kans. Hij wil dat er extra toezicht komt en niet dat er een overlegclubje in het leven geroepen wordt. Hij kreeg steun van de PVV. Volgens de ChristenUnie, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP en 50Plus is er geld genoeg. In de afgelopen jaren bleef er ruim negen miljoen over in het Gelderse potje voor natuurbeheer. De VVD vindt dat de ChristenUnie te hard loopt.