Geen code oranje maar 'let op in de natuur', zegt de brandweer

Hoogwegt Group bouwt hoofdkan­toor bij station Arnhem Centraal

15:37 ARNHEM - Het Arnhemse handelshuis in zuivelproducten Hoogwegt Group gaat een nieuw hoofdkantoor bouwen achter station Arnhem Centraal. In 2020 moet het nieuwe gebouw in de driehoek Amsterdamseweg-Brantsenstraat-Bouriciusstraat klaar zijn.