Geen festival op Koningsdag op de Korenmarkt in Arnhem; gemeente weigert vergunning

Ophef bij huisartsen regio Arnhem over flyer stop-met-ro­ken

26 maart ARNHEM - Onder huisartsen in Arnhem, Liemers, Over-Betuwe en Veluwezoom-Oost en -West is commotie ontstaan over de promotie van een stop-met-roken-cursus van de omstreden anti-rookgoeroe Hugo Hairwassers.