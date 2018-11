Geen hekjes op Rijnkade in Arnhem tegen vallende auto’s

Noodlottig

Arnhem wil eerst van de politie horen wat er precies is gebeurd. ,,Op de eerste plaats betreuren we het noodlottige ongeval met dodelijke afloop van afgelopen weekend. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet exact duidelijk. Daar willen we eerst meer over weten voordat we überhaupt nadenken over maatregelen”, aldus een gemeentewoordvoerder.



De brandweer moet regelmatig uitrukken voor een auto in de Rijn. Vorig jaar reden er twee auto's van de Rijnkade de rivier in. Dit jaar staat de teller met nog twee maanden te gaan op drie. Toch hoeft de gemeente Arnhem als het aan de brandweer ligt geen veiligheidsmaatregelen te nemen.



,,Als er sprake is van een aanzienlijk gevaar voor automobilisten dan adviseren wij gemeenten aan de rivier wel om maatregelen te nemen. Dat geldt echter niet voor de Rijnkade in Arnhem", zegt een woordvoerder van de brandweer.