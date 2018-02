Geen marathon in Arnhem, maar de natuurijsbaan is vandaag wel open

De baan is volledig berijdbaar. Zolang het ijs het houdt, is het publiek welkom, laat ijsvereniging Thialf weten.



Woensdag waren er ook nog plannen om een ultieme poging te wagen de baan klaar te krijgen voor het houden van de eerste marathon op natuurijs. Animator en initiator Marcel van der Burgh heeft die hoop lang gekoesterd, maar legde in de avonduren alsnog het hoofd in de schoot. ,,De zon is overdag te sterk. Alles wat je 's nachts aan ijs wint, ben je overdag weer kwijt. Jammer. De vereiste 3 centimeter ijs hadden we echt in zicht."