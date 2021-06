Geen mondkapje meer nodig bij het winkelen: het is even wennen na al die maanden

UPDATEHet mondkapje kan af in de supermarkt, winkels en in veel andere openbare gebouwen. Vanaf vandaag zijn de coronaregels in Nederland verder versoepeld. Dat was voor veel mensen nog even wennen. Ook al omdat je op sommige plekken wel nog goed de 1,5 meter afstand in de gaten moet houden.

Walter Jurrius van koffie-, ontbijt- en lunchzaak Walter in Arnhem viert mondkapjesbevrijdingsdag met een plaksnor. Zo uitbundig blijkt niet iedereen.

Op de eerste dag dat de plicht om een mondkapje te dragen alleen nog geldt wanneer je geen 1,5 meter afstand kan houden, blijken winkelpersoneel en klanten in de Arnhemse binnenstad nog even te moeten wennen aan het bijna-oude normaal.



Jurrius, met zijn zaak gevestigd in de Koningstraat, blijkt wederom een wakkere ondernemer. Vorig jaar koos hij er voor om zijn personeel het beschermende masker te laten dragen, toen de plicht daartoe in Nederland nog ver was te zoeken maar andere Europese landen er al wel voor hadden gekozen.

Nu corona in een zomers dalletje zit en de vaccinatiegraad oploopt, nemen Jurrius en zijn medewerkers symbolisch afscheid van het mondmasker. ,,De gasten hebben allemaal niet kunnen zien dat onze snor is blijven staan.” Het is een manier van zeggen dat het gezicht weer in zijn geheel waarneembaar is. Deze zaterdag inclusief die plaksnor die bij het bedienend personeel boven de bovenlip hangt.

Een medewerker van Walt in Arnhem serveert koffie met appeltaart, zonder mondkapje maar mét plaksnor.

Bij iedereen was begrip

,,Als je je er op instelt, is het goed te doen", zegt Jurrius over al die maanden dat er met mondkapje op moest worden gewerkt. ,,Al werd het wel zwaar naarmate de werkdag naar het einde vorderde. Maar ja, het doet er toe en het is een relatief kleine opoffering.” Wennen is het wel dat het niet meer hoeft. ,,Steeds als wij zelf wat willen drinken, willen we het mondkapje af doen dat er niet meer zit.”



Eigenaar Rien Motshagen van visspeciaalzaak Gamba is opgelucht dat het kapje niet meer op hoeft. Het viel hem en zijn medewerkers zwaar. ,,Ik heb van de week de klanten nog gevraagd hoe ze het zouden vinden als we zonder kapje gaan werken. Bij iedereen was begrip.” Punt van zorg is nu dat de klanten in de drukbezochte zaak ook de 1,5-meter in acht blijven nemen.

Op de overloop van de toegang met de roltrap naar de Musisgarage in Arnhem staat een lange rij te wachten voor de sneltest waarmee in de late uurtjes toegang kan worden verkregen tot de horeca.

Druk in de Drutense Albert Heijn

Anke Zeldenthuis blijft het kapje ook dragen. Uit veiligheid. ,,Je hoort nu weer van de Deltavariant en dat in Israël de kapjes weer terugkomen. Ik voel me prettiger zo. Mensen kijken me wel boos aan hoor. Maar daar trek ik me niets van aan.”



F. Miseroy is de derde kapjesdrager onder een supermarkt vol blote monden. ,,Het is puur de macht der gewoonte dat ik het heb omgedaan”, zegt hij. ,,Ik ben niet bang om besmet te raken. Buiten gaat het weer af.”

Afstand bij de viskraam in Doetinchem

De Doetinchemse zaterdagmarkt oogt weer als vanouds. Slechts een enkel mondkapje is waar te nemen, maar de mensen zoeken elkaar vooral weer op. De tijd is daar om eens fatsoenlijk bij te praten.

Opvallend is nog wel de opstelling van de marktbezoekers bij de kramen. We zijn duidelijk helemaal gewend aan de rijen die we maandenlang moesten vormen en houden dat nog even aan. Visje besteld? Dan ga je na het betalen vijf meter naar achter om iemand anders de ruimte te geven.

Ook in de winkels in Doetinchem amper een mondkapje te zien. ,,Ik vind het allemaal wat voorbarig”, zegt een jongedame, die wél een mondmasker op heeft. ,,Ik ben nog niet twee keer gevaccineerd, dus waarom zou ik het risico lopen? Ik ben oprecht verbaasd dat niemand meer een mondkapje op heeft.”

Weer lekker voetballen in Veenendaal

,,Lekker weer voetbal kijken. Welkom op het Panhuis!” Met die woorden verwelkomde speaker Erik Westerhout zaterdag het publiek in Veenendaal. En publiek was er: rond de driehonderd voetballiefhebbers waren op de wedstrijd tussen DOVO en het Tielse TEC afgekomen.

Ze moesten er wel bijtijds zijn want de oefenwedstrijd tussen derdedivisionist DOVO en de Tielse tweededivisionist begon zaterdagmorgen om 10.30 uur.

Voor TEC-speler Mike Vreekamp begon het goede gevoel al vroeg vandaag. ,, Zodra we in de auto waren gestapt begon het wedstrijdgevoel weer te kriebelen. De voorbereiding in de kleedkamer en de warming-up voelden geweldig. Je merkt wel dat een wedstrijdspelen anders is dan trainen. Het was aardig warm en dan het kunstgras. Het duurde dan even voor je in je tweede adem kwam.’’

In Duitsland is het net zo druk als op andere zaterdagen. Hier is het mondkapje wel nog verplicht.

In Duitsland zijn mondkapjes nog verplicht

In Kranenburg is het bij de tankstations en supermarkten even druk met Nederlanders als anders op zaterdag. Dat hier de mondkapjes nog verplicht zijn, maakt de consumenten niet uit.

Kocher Ali wist niet eens dat de mondkapjes in Nederland niet meer op hoeven. ,,Ik werk veel en doe niet zo vaak boodschappen. Ik vind het geen probleem die kapjes. Soms was het irritant als je vergeten was om er eentje mee te nemen.”

Een grote Surinaamse familie stapt de Aldi binnen. ,,Geen probleem hoor, dat mondkapje”, zegt een lid van het gezelschap. ,,We zijn er toch aan gewend.”

Een andere Nederlandse consument: ,,We hebben er niet bij stilgestaan dat hier de kapjes nog verplicht zijn en in Nederland niet. Het zou ook geen overweging zijn geweest om die reden geen boodschappen hier te doen. Zo’n kapjes is een kleine moeite. Beter dat dan aan de beademing.”

