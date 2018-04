Geen plekje in de trein? Kijk tussen Arnhem en Den Bosch even op de zitplaatszoeker

Die geeft vanaf vandaag naast een reisadvies en informatie over in welke treinen het druk is ook in groen, geel of oranje aan in welk rijtuig nog plek is. 'Op een beginstation zoals Arnhem, zitten er veel meer mensen achterin de trein. Bij aankomst in Den Bosch, is het juist druk voorin de trein', aldus de NS. Dat wordt met sensoren in de trein gemeten.