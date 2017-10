Geen spoor van vermiste Anne, politie zoekt ook in tuinen

UPDATEARNHEM/ UTRECHT - In de vijver bij Huis ter Heide is tot nu toe geen nieuw spoor gevonden van de vermiste Anne Faber (25). Wel heeft de politie meer dan 500 tips binnengekregen over de vermissing van de in Arnhem opgegroeide Utrechtse.

De zoektocht in de vijver in het Blookerpark begon donderdagavond nadat de fiets van de vermiste vrouw er was gevonden. Maar uitvoerig dreggen en nagenoeg droogleggen van het water leverde geen extra aanknopingspunten op.

De politie is er vrijwel zeker van dat de gevonden fiets van Anne is. Onderzoek moet dit nog bevestigen. De vijver wordt vandaag verder leeggepompt. Burgers en politie zijn verder naar de vermiste vrouw aan het zoeken rond de vijver. Ook zoeken ME en burgers, waaronder familie en vrienden van Anne, aan de overzijde van de weg.

