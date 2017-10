Geen treinen tussen Utrecht en Arnhem door 'onverwachte werkzaamheden'

Vroeg ingrijpen bij schulden Arnhemse gezinnen succesvol

17:45 ARNHEM - Het lukt Arnhem door tijdig ingrijpen steeds beter te voorkomen dat gezinnen problematische schulden krijgen. De Vroeg Eropaf-methode, die in drie wijken sinds april is uitgeprobeerd, is succesvol. Die wordt nu over heel Arnhem uitgerold.