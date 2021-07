Geen treinen tussen Wolfheze en Arnhem na aanrijding met man met rollator

Het ongeval op het station aan de Parallelweg in Wolfheze gebeurde kort voor 11.00 uur. De man is inmiddels met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, zegt een woordvoerster. Hoe ernstig het letsel is, en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Nederlandse Spoorwegen verwachtte dat het treinverkeer op het traject als gevolg van het ongeval tot ongeveer 12.30 uur gestremd zou zijn. Tussen de stations Ede-Wageningen en Arnhem Centraal werden reizigers vervoerd met snelbussen, tussen Wolfheze en Arnhem Centraal werden stopbussen ingezet. Inmiddels rijden de treinen weer.

Punt van discussie

De veiligheid rond station Wolfheze is al jaren punt van discussie. Het gaat dan met name over de spoorwegovergang vlakbij het station. Met name voetgangers die slecht ter been zijn, komen daar met regelmaat in de problemen omdat ze drie sporen moeten kruisen en er vanwege de grote drukte op de lijn maar weinig tijd is om over te steken. Eind juni lag het treinverkeer door een aanrijding ook al uren stil.